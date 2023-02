L’ex sindaco Saccuti: "Ecco la verità sull’indennità di carica"

"Il debito fuori bilancio è il frutto di scelte amministrative che non dipendono da me". Sono le parole di Giulio Saccuti, ex sindaco di Amandola che ha voluto fare chiarezza su alcune questioni discusse nell’ultimo Consiglio comunale. "Alcuni cittadini mi hanno chiesto spiegazioni – spiega Giulio Saccuti – e mi sono sentito chiamato in causa perché alcuni mi additavano come responsabile della situazione. Va precisato che, per legge, l’indennità di carica di fine mandato va liquidata al sindaco uscente, è una prassi normativa che non si può discutere. Ogni amministrazione durante il proprio mandato in previsione di tale evento deve provvedere a mettere da parte la cifra che viene indicata dall’Ufficio tributi dell’Ente. Quando ho iniziato il mio ultimo mandato da sindaco, il Comune di Amandola ha liquidato l’indennità di carica del sindaco uscente Treggiari, come normale che sia. Sta nella volontà del sindaco uscente decidere di accettare l’indennità di carica o rifiutarla, in questo caso la cifra stanziata a tal proposito finisce in avanzo di amministrazione, poi nell’esercizio successivo può essere utilizzata per altre attività. Stando a quanto di mia conoscenza nel comune di Amandola c’è stato un solo caso in cui il sindaco uscente ha rifiutato l’indennità di carica, quindi non è vero che si tratta di una prassi usuale nel nostro paese. Infine, va precisato che la spettanza per l’indennità di carica di fine mandato ammontava a 6mila euro, che sono salite a 14mila euro perché si sono sommate anche spese processuali".

a.c.