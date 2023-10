L’ex sindaco Treggiari: "Che bella l’idea di Città dei Sibillini"

Il tema della fusione fra comuni torna ad animare il dibattito politico, questa volta è l’ex sindaco di Amandola Riccardo Treggiari ad aprire le riflessioni dopo alcune dichiarazioni apparse nei giorni scorsi anche sulla stampa dei sindaci Paolo Calcinaro di Fermo e Marco Fioravanti di Ascoli Piceno, oltre ad alcune associazioni di categoria. "In molti si pronunciano in maniera positiva sulla validità delle fusioni dei Comuni – spiega Riccardo Treggiari -. La cosa non può che farci piacere dopo aver noi predicato, inascoltati, per quasi venti anni. Era il 2003 quando ci venne in mente l’idea della ‘Città dei Sibillini’. Un bel Comune montano, importante, frutto della fusione di più Comuni, dove ognuno di avrebbe comunque conservato la propria identità nell’istituzione del Municipio. Razionalizzazione dei servizi, degli Uffici, con notevole risparmio di risorse economiche, peraltro moltiplicate dagli incentivi statali. Come si dice, meglio tardi che mai". Una precisazione che però apre lo spazio ad alcune riflessioni e autocritiche. "Anche noi qualche errore lo abbiamo commesso – continua Treggiari - il più evidente è quello di essere arrivati forse troppo presto e di non avere dato il tempo alla popolazione di metabolizzare il progetto. Oggi i tempi sono maturi e si potrebbe iniziare con il mettere insieme almeno qualche servizio, la programmazione ludica e turistica e, perché no, qualche manifestazione sportiva di richiamo. La ‘Città dei Sibillini’ è un marchio di garanzia e rappresenterebbe l’unica possibilità di rilancio sociale ed economico di questa agonizzante nostra zona montana. Sindaci, abbiate finalmente il coraggio di abbattere il recinto del vostro misero orticello, mettete da parte l’antidiluviano campanile e magari iniziare a pensare in grande, in una logica che porterà servizi, e nuove prospettive economiche".

a.c.