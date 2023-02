L’export delle scarpe ai livelli pre pandemia

di Vittorio Bellagamba

Le calzature di Fermo, primo distretto per export della regione con quasi 1,3 miliardi di euro di export nei primi nove mesi del 2022, ha registrato una crescita tendenziale del 34,1%, riuscendo a colmare ampiamente anche il gap rispetto ai livelli pre-pandemici (+8,8%). Il contributo maggiore è giunto dalla Cina, Paese verso il quale si registra un vero e proprio balzo delle vendite (+135%), probabilmente sostenuto anche da un accordo di cooperazione tra distretti e imprese calzaturiere delle Marche e della regione del Sichuan, firmato a metà giugno 2021, che prevedeva un aiuto alle imprese del distretto a penetrare il mercato cinese. Nei primi nove mesi del 2022 l’export dei distretti marchigiani è stato pari a 3,5 miliardi di euro e ha registrato un aumento del 20,1% rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 13,1% rispetto ai primi nove mesi del 2019. Nello specifico del terzo trimestre dell’anno l’export distrettuale regionale ha registrato un aumento tendenziale del 21,6%, contro la media di +14% dei distretti italiani, facendo segnare il settimo trimestre di aumento consecutivo. Questo quanto emerge dal Monitor dei Distretti Industriali delle Marche realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. "Il 2022 è stato un anno che ha presentato complessità, soprattutto a livello macroeconomico, ma che ha confermato la capacità del tessuto produttivo marchigiano di reagire ai contesti di difficoltà: questo settimo trimestre consecutivo di crescita dell’export conferma la ritrovata competitività delle aree distrettuali marchigiane – spiega Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo –. Nei primi nove mesi del 2022 come Direzione Regionale Intesa Sanpaolo abbiamo erogato 735 milioni di euro di nuovo credito a medio-lungo termine alle imprese delle Marche". L’andamento delle esportazioni è stato buono sia verso i mercati maturi (+22,2% rispetto al periodo gennaio-settembre 2021) sia verso i nuovi mercati (+16,9%). Tra i principali sbocchi commerciali si rilevano aumenti significativi dell’export verso Stati Uniti, Cina, Francia, Germania e Regno Unito. Il conflitto in corso, invece, determina un calo di esportazioni verso la Russia e l’Ucraina.