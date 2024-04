Lezione di Cesare Catà su Nietzsche e Nirvana

E’ di Cesare Catà, che ne è anche l’autore, la lezione spettacolo su Nietzsche e i Nirvana dal titolo ‘Profumo di giovane spirito’ che viene proposta domani sera (ore 21,15, all’auditorium ‘Giusti’) nell’ambito della stagione teatrale promossa dall’associazione Lagrù. Lo spettacolo è un viaggio nelle pagine incandescenti e nella vita allucinante del filosofo Friedrich Nietzsche, riletta in controluce rispetto alla musica punk rock dei Nirvana e alla vicenda personale di Kurt Cobain, divenuta paradigmatica di una disperazione generazionale. Un abbinamento all’apparenza incongruo ma che Catà ha saputo far collimare alla perfezione.

Tra musica, recitazione e racconto, viene alla luce l’opera di Nietzsche in tutta la sua scompaginante e dirompente genialità, così come il carattere peculiare della musica dei Nirvana e della loro arte: ciò che si rivela non è solo la vena nichilista e rivoltosa di questa musica, quasi espressione rock del sentire nietzschiano, ma anche il carattere in qualche modo grunge dello stesso pensiero del filosofo. Accompagnano lo spettacolo le musiche di Adriano Brando Alessandrini, Andrea Yanez Gasparrini e Sista Lu. Biglietti: 13 euro, in vendita su Liveticket.it.