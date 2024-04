Lezione di sostenibilità. Ecco ‘Il sole in classe’

Lavorano sul tema della sostenibilità gli alunni della scuola primaria ‘Della Valle’ di Casette d’Ete e, di concerto con le insegnanti, hanno deciso di partecipare ad un concorso che punta proprio sul rispetto dell’ambiente i cui termini per votarlo (su greeenawards.anteritalia.org) scadono proprio oggi. Protagonisti di questa iniziativa che rientra nell’ambito del concorso ‘Il sole in classe’ dell’Anter Green Award, promosso appunto da Anter (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili) sono gli alunni delle classi 3 A e B. Il progetto l’hanno chiamato ‘Basta un minuto per fare di un rifiuto una magia’. Il riferimento è ai quotidiani che arrivano a scuola e che, una volta letti, finiscono nel cassonetto della carta. L’idea dei bambini e delle loro insegnanti, invece, è stata quella di riutilizzarli, ritagliandoli, colorandoli e lavorando con la colla per creare gradevoli addobbi da appendere in classe. Un progetto che risulta essere l’unico partecipante della provincia di Fermo. L’auspicio è che grazie al voto delle famiglie e degli elpidiensi in generale, possa rientrare tra i 10 più votati e potersi assicurare un premio in denaro (il montepremi è di 10mila euro) offerti dalla rete di imprese Nwg – New World in Green.