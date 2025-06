Piazza Matteotti alle 21,30 di venerdì o ospiterà l’intervento dello scrittore e psicopedagogista Stefano Rossi in "Lezioni d’amore per un figlio" (ingresso libero). L’evento è stato voluto dal Comitato Famiglie Sicurezza, organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dall’Assessorato comunale alla Cultura. Rossi, psicopedagogista, conferenziere, scrittore innamorato di bambini e adolescenti in tempesta, è una voce autorevole nel panorama educativo italiano. Dopo aver coordinato numerosi centri psicopedagogici per famiglie e minori, oggi diffonde l’educazione emotiva in teatri, piazze, radio e tv. Negli ultimi vent’anni ha formato più di ottocento scuole e oltre 100mila insegnanti e genitori. Per Feltrinelli ha pubblicato Sentimenti maleducati (2024), i best seller Lezioni d’amore per un figlio (2023; vincitore del premio Zanibelli "La parola che cura" 2024) e Mio figlio è un casino (2022), inoltre, indirizzato alle ragazze e ai ragazzi, Se non credi in te, chi lo farà? (2024) e per i bambini Sarò il tuo porto sicuro (2025; con le illustrazioni di Paolo d’Altan). Scrive di genitorialità per varie testate, tra cui "Donna Moderna" e "Focus Junior". Sui social è seguito da una community di oltre 200mila genitori. per l’assessore Lanciotti "verranno trattati interessanti temi che riguardano le nuove generazioni e il rapporto delle stesse con i genitori. Un ringraziamento va alle realtà che hanno voluto e sostenuto l’iniziativa".