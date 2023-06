Lezioni di canoa per ’La Crisalide’

Il Gruppo Canoe Marinai d’Italia, da quest’anno, ha trovato casa nell’omonima concessione balneare, sul finire del lungomare sud e, grazie alle scogliere emerse realizzate nel tratto di mare antistante, sono già operativi nell’insegnare a come andare in canoa ai ragazzi disabili dell’Associazione ‘La Crisalide’. Sono tre le canoe attrezzate apposta per loro che sono state costruite appositamente dagli associati (una ventina, di cui 3 istruttori federali). In mancanza di sufficienti risorse per acquistarle, hanno fatto di necessità virtù, hanno preso scheletri di canoe ancora ben stabili, "li abbiamo resi ancora più sicuri applicando un bilanciere su un lato, in modo che non si rovescino mai – spiega Enzo Vagnoni, uno degli istruttori – abbiamo applicato con la colla trenta strati di fogli di giornale e passato uno strato finale di vetroresina". Il risultato sono canoe perfettamente sicure che suscitano allegria per le originali ‘decorazioni’, su cui salgono 9 ragazzi per volta, per imparare questo sport amatoriale. "Il loro entusiasmo è contagioso – prosegue Vagnoni –, qualcuno all’inizio era titubante, ma gli è bastato entrare in acqua e ogni timore è sparito. Restiamo in mare appena una decina di minuti in uno specchio d’acqua protetto dalle scogliere per cui si può andare con grande tranquillità". I corsi di canoa per La Crisalide si tengono la domenica che "per i ragazzi e per le loro famiglie, è una giornata da trascorrere in pieno relax e divertimento. Ma siamo a disposizione anche per chi volesse avvicinarsi a questo sport (info: 339 4728708). Non ci sono costi a parte la tessera associativa comprensiva della copertura assicurativa. Ci piace promuovere questa attività perché è bello godersi il mare. Paradossalmente – conclude – siamo una città di mare eppure il mare non lo sfruttiamo quasi per niente".

m. c.