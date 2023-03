Lezioni gratis per gli under 16 al circolo tennis

Il circolo tennis Porto San Giorgio rende noto che per iniziativa della sua scuola ha deciso di promuovere un giorno a settimana lezioni gratuite per ragazzi Under 16 che saranno tenute dai maestri Antonio Di Paolo, Elisa Tassotti e Caterina Bravi. Lo scopo è di agevolare la pratica del tennis e soprattutto l’attività sportiva di ragazzi e famiglie in relazione a un contesto economico e sociale che sempre più condiziona le abitudini dei ragazzi. Il Circolo comunica altresì che le sue ’splendide ragazze’ si sino imposte al circoli Maggiori di San Benedetto del Tronto per due a uno, qualificandosi per la semifinale dei campionati invernali open regionali denominati coppa Giuseppucci. Considerando che Aurora Gibellieri e Giulia Di Concetto hanno solo 14 anni, ma che già vantano importanti prestazioni a livello europeo nelle manifestazioni di categoria, disputeranno la semifinale contro il forte Circolo Tennis Giuseppucci MC che vanta giocatrici di spessore nazionale, ma per le ragazze sangiorgesi niente precluso tanta la loro esperienza e forza di volontà e non molleranno nessun punto per arrivare all’obiettivo. Congratulazioni alla maestra e capitana Elisa Tassotti sempre pronta ad intervenire in campo nel caso ce ne fosse bisogno portando il punto necessario per arrivare a vittoria.