L’Hair Studio Partenope in festa Compie 60 anni di attività

Giuseppe Balestrieri (79 anni) e Sebastiano Romano (76 anni) sono i titorali (peraltro ancora in piena attività) dell’Hair Studio Partenope che quest’anno festeggia nientemeno che i 60 anni dalla sua apertura. Una delle attività più longeve della città che, a pochi giorni dalla scadenza del suo mandato, il sindaco Nazareno Franchellucci ha voluto omaggiare consegnando ai ‘giovani’ parrucchieri una targa per suggellare il raggiungimento di un importante traguardo. Una targa che potrà essere sistemata vicino a quella che, 10 anni fa, venne consegnata loro per il cinquantennale. "Festeggiamo una attività artigianale che può essere annoverata, a pieno titolo, tra quelle storiche della città, che ha saputo mantenere viva la tradizione – sono state le parole del sindaco Franchellucci e dell’assessore Patrizia Canzonetta (entrambi uscenti) – guardando al futuro. Hanno saputo garantire il successo dell’impresa, lavorando con sacrificio e dedizione e rappresentano un esempio per le giovani generazioni a cui possono trasmettere un messaggio positivo di speranza".