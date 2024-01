L’hotel Lanterna cerca dipendenti: "Crediamo nel turismo per la città"

"Turismo" naturalmente è la parola chiave per Porto San Giorgio, caratterizzante la vita sociale e culturale della città, una parola a cui si fa riferimento in ogni circostanza e per ogni iniziativa. A maggior ragione viene evocata se capita di vedere su Internet l’annuncio dell’hotel La Lanterna: "Stiamo assumendo! cercansi cameriera di sala e personale di cucina". Se a questo si unisce il fatto che lo stesso hotel ha presentato in Comune Il progetto di un intervento edilizio per aumentare volumetricamente la struttura, la circostanza fa pensare che, nonostante i rituali lamenti di alcuni operatori, c’ è anche chi sul turismo di Porto San Giorgio mostra di credere e vi investe.

Una situazione che assume particolare credito se si considera che ad esprimrsi ed a comportarsi in tal senso è Gianluca Vecchi, il quale, oltre ad essere il titolare dell’hotel Lanterna, ricopre anche la carica di presidente dell’associazione albergatori Aataf: "Ho pubblicato quell’annuncio – spiega – perché ho bisogno di personale in vista dell’estate. Questo con la questione dell’aumento di volume dell’hotel, però, non ha nulla a che vedere, anche perché data la lunghezza dell’iter procedurale di approvazione del progetto non farò in tempo ad eseguire i lavori questa estate, per cui dovrò rimandarli per l’estate 2025".

In ogni modo, il presidente dell’associazione Ataf, con le sue iniziative e dichiarazioni, dimostra di nutrire fiducia nel futuro turistico di Porto San Giorgio: "Che io vi faccia affidamento, al pari dei miei colleghi, non c’è il minimo dubbio: però come ho sempre auspicato una fiducia basata sul fatto che si possa lavorare duante il periodo estivo e siano realizzati al contempo degli investimenti in modo tale che l’albergatore possa lavorare per un periodo più lungo perché solo l’estate non è suffiente per tirare avanti".

"Poi è chiaro – argomenta ancora l’imprenditore – che oggi per restare nel mercato bisogna adeguarsi ai nuovi standard e mantenere in maniera adeguata e dignitosa la stutttura".

Alla domanda se la Regione Marche abbia fatto conoscere le stastiche del movimento turistico di Porto San Giorgio relative alla scorsa estate la risposta che arriva dal presidente degli albergatori è però negativa: "Ancora no. In genere la Regione rende noti questi numeri nel corso del mese di febbraio. In ogni modo a Porto San Giorgio sono state più meno pari a quelle del 2022".

E come ci si sta attrezzando per effettuare promozione per l’estate prossima? "Qualcosa faremo come Ataf – conclude l’imprenditore – ma la competenza sulla promozione turistica è del Comune. Naturalmente l’amministrazione comunale può contare come sempre sulla nostra piena collaborazione".

Silvio Sebastiani