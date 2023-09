’Li frichi de lu stradò’, il manufatto trasloca

La Giunta municipale ha preso atto che in viale dei Pini, in prossimità dell’incrocio con via Castelfidardo, vi è posizionato un manufatto in calcestruzzo con superfice ondulata colorato di bianco e di blu, rivestito con delle formelle in bronzo che riproducono stampo delle mani dei ragazzi cresciuti nella via ’lu Stradò’ oggi Castelfidardo.

Ha altresì considerato che per la posa di tale manufatto, denominato ’Li frichi de lu stradò’, è stata chiesta autorizzazione nel febbraio del 2010, in prima battuta è stato posto lungo viale dei Pini incrocio via Castelfidardo lato nordovest, poi per via dei lavori di realizzazione della pista ciclabile è stato ricollocato nell’attuale posizione in prossimità in viale dei Pini incrocio Via Castelfidardo lato sud-est.

Considerato che l’attuale posizione del manufatto oltre a non dare la giusta visibilità e decoro allo stesso manufatto è anche molto vicino alla viabilità stradale che in quel particolare nodo, di collegamento nord-sud e est-ovest della città, è molto intensa, e a causa di ciò il manufatto risulta aver subito un danneggiamento tramite il distaccamento di una parte marginale di calcestruzzo, probabilmente causato da una automobile in transito. Quanto sopra premesso, la Giunta intende ricollocare tale manufatto in una posizione più consona in modo di dargli maggiore visibilità e decoro e migliorare la sicurezza stradale dell’incrocio viale dei Pini-via Castelfidardo. Allo scopo è stata individuata come area di ricollocamento lo spazio a verde posto al termine nord di viale Cavallotti fine pista ciclabile in prossimità del sottopasso ferroviario di via Castelfidardo.