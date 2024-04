Liberazione, Ubaldi contro il Pd:: "Non vogliono che sia condivisa"

Il 25 aprile lascia degli strascichi. Secondo Avanti Montegranaro, la celebrazione ha confermato che "la nostra opposizione ha generato qualcosa di costruttivo. Nel primo anno di amministrazione Ubaldi, il 25 aprile non era neanche contemplato. Oggi, a seguito dei nostri continui richiami, gli amministratori hanno organizzato una commemorazione quantomeno simbolica. Peccato si siano dimenticati di rivendicare e ripetere cosa si festeggiava e la natura dell’uccisione delle due vittime, Enzo Bassi e Angelo Mengoni, cui è stata dedicata una targa". Per Avanti Montegranaro è stato poco consono al valore del 25 aprile anche l’intervento dell’assessore Giacomo Beverati "che riproponendo il leit motiv ‘I fascisti erano anche buoni’ ha banalizzato la Resistenza confermando quanto quei valori ed ideali non appartengano né a lui né alla maggioranza. Molto apprezzato l’intervento dello storico Daniele Malvestiti che ha riportato la narrazione nel perimetro della storia". Pronta la replica dell’amministrazione: "E’ davvero grave che il Pd sollevi una polemica sulla Liberazione. Invece di lavorare perché questa sia condivisa, sembra quasi che il Pd non aspettasse altro che fomentare la divisione con una ricostruzione distorta. Disonesta la ricostruzione dell’intervento di Beverati, estrapolando una frase dal contesto quando è stato molto severo sulle responsabilità storiche del nazifascismo. Ma per il Pd, guai a tentare di elaborare un ricordo condiviso".