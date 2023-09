'Liberi nel Vento' a gonfie vele a Porto San Giorgio: regata Hansa 303 e CICO 2023

Liberi nel Vento: a Chiavari e poi a Ancona per partecipare al Campionato Nazionale Hansa 303 e al CICO (Campionato italiano classi olimpiche) 2023. Dopo la trasferta al Lago di Lovere, con Luna e Giovanni Di Biagio secondi alla regata Hansa 303, e dopo la trasferta al Dervio, sul Lago di Como, con Giancarlo Mariani secondo alla Regata classe 2.4mR, il mese di settembre sarà molto intenso per il team della Liberi nel Vento. In programma, questo fine settimana, la partecipazione all’edizione 2023 del Campionato Nazionale della Classe Hansa 303 organizzato dalla Lega Navale di Chiavari e Lavagna e, a fine mese, al C.I.C.O, manifestazione della Federazione Italiana Vela organizzata in Ancona dal “Consorzio Vela Ancona”. In Liguria saranno presenti due equipaggi della Classe Hansa 303 e al C.I.C.O. la Liberi nel Vento sarà presente con entrambe le barche di riferimento della F.I.V. per l’attività paralimpica, cioè Classi 2.4mR e Hansa 303. La scorsa settimana la Liberi nel Vento ha promosso la manifestazione “Incanto per il mondo” organizzata al lago di Fiastra dall’Aisb; Associazione Spina Bifida e questo fine settimana parteciperà alla festa dello sport di Porto San Giorgio. L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Salumificio Ciriaci, Solettificio Biccirè, Marinedì, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, RotaryClub di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Effemme Srl, Savelli Ascensori, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa.