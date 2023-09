Liberi nel vento al campionato di Ancona

Il team dell’associazione Liberi nel Vento sarà ad Ancona per partecipare al Campionato Italiano delle Classi Olimpiche 2023. E’ una manifestazione sportiva della Federazione Italiana Vela organizzata dal “Consorzio Vela Ancona”: il Cico, acronimo che identifica il Campionato Italiano delle Classi Olimpiche. Tra le varie classi veliche parteciperanno anche le due classi veliche di riferimento della FIV per l’attività paralimpica: Hansa 303 e 2.4mR. Saranno sei le imbarcazioni della Liberi nel Vento, tre 2.4mR e tre Hansa 303, che parteciperanno nella categoria doppio, e nove atleti che da oggi saranno sulla linea di partenza, insieme ai più forti timonieri di Italia, per contendersi il titolo di Campione di Italia. Al debutto nella categoria Hansa 303 anche un equipaggio di due atlete ospiti della Comunità Educativa Villa Murri, Cooperativa Pars, che dopo aver partecipato al corso di vela ed essersi allenate sono pronte per partecipare a questa importante manifestazione sportiva. Ben 10 le prove in programma, la prima alle ore 12 di oggi. Alle ore 18 di domenica le premiazioni. Dopo la partecipazione al C.I.C.O. a metà Ottobre si svolgerà al Marina di Porto San Giorgio la tappa finale del Campionato Liberi nel Vento 2023 Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda.