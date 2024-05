Liberi nel vento, alla società la stella per merito sportivo

Conferita alla società sportiva Liberi nel vento di Porto San Giorgio la Stella d’Argento al merito sportivo per l’anno 2022. Il presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Luca Pancalli, lo ha comunicato i giorni scorsi tramite lettera al presidente della Liberi nel vento, Daniele Malavolta: "Caro presidente – scrive Pancalli –, ho il piacere di comunicarti che il CIP ha conferito alla società sportiva da te rappresentata la Stella d’Argento e ti invio i più d’Argento al Merito Sportivo per l’anno 2022 in riconoscimento dei tanti anni di attività. Con questa onorificenza desidero esprimerti tutta la mia gratitudine per i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della Società da te presieduta. Mi congratulo, ti rinnovo i miei complimenti con voi, augurandovi che nello svolgimento della vostra attività possiate ottenere ulteriori traguardi e soddisfazioni. Nell’informarti che l’onorificenza vi verrà consegnata nel corso di una cerimonia predisposta dal Comitato Regionale CIP e che ti comunicherà con nota propria la data ed il luogo dell’evento, ti rinnovo i miei complimenti e ti invio i più sinceri saluti".