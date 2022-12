’Liberi nel vento’ "Dodici mesi belli e positivi"

"Si chiude un anno molto bello e positivo, siamo al lavoro per la programmazione della stagione sportiva 2023 in cui sono già a calendario, a giugno e luglio, l’organizzazione di due importanti regate della classe 2.4mR ed Hansa 303". Il presidente dell’associazione ’Liberi nel vento’, Daniele Malavolta, traccia il consuntivo della tanta e svariata attività svolta nel corso del 2022, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a realizzarla e si appresta a programmare quella del 2023. Nel 2022, dopo i primi allenamenti a febbraio, partecipazione alle più importanti regate nazionali delle classi 2.4mR e Hansa 303. Impeccabile l’organizzazione della XV edizione della Regata Nazionale 2.4mR Trofeo Sandro Ricci e delle tante regate del Campionato 2.4mR Trofeo Sollini Accessori Calzature. Partecipazione di ’Liberi nel vento’ alle regate con ben diciotto timonieri ed unico circolo d’Italia ad aver regatato a Formia ai Campionati Italiani delle Classi Olimpiche. Iniziative di Vela Scuola della Federazione Italiana Vela per la promozione dello sport per tutti nelle scuole del fermano, Festeggiato il 18 settembre i venti anni di fondazione della Liberi nel Vento. Passaggio rappresentativo a fine settembre di Nave Amerigo Vespucci. I ringraziamenti di Malavolta a nome dell’associazione a "tutto lo staff, famiglia, e collaboratori che con passione si impegnano nel perseguimento delle finalità associative:! Un grazie di cuore a sponsor e sostenitori che permettono di rendere concreti i nostri piccoli grandi obiettivi; grazie alla società concessionaria del porto che ci ospita e consente l’attività sportiva e le varie regate; grazie alle redazioni giornalistiche ed ai loro collaboratori che divulgano informazioni sulle varie iniziative sportive e sociali".