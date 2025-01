Liberi nel vento, la vela è per tutti. Un carico di successi nel 2024

Un anno che si è appena concluso, il 2024, carico di importanti risultati volge al termine. E un anno appena iniziato, che porterà di certo nuovi successi per il team della Liberi nel Vento. Nell’anno appena passato l’associazione ha partecipato a ben 10 regate in giro per l’Italia e in ben 9 è andato a podio. E ancora, sono state ben 4 le manifestazioni vinte dagli atleti portacolori della Liberi nel Vento. Riavvolgendo il nastro, si vedono i ragazzi primi a Palermo, per ’Una vela senza esclusi’ con Luna e Giovanni Di Biagio. Primi a Brindisi, per la prima Coppa Forte a Mare, con Sara Conti e Rossella Zanella Mengascini. Primi anche a Dervio, nell’ambito del Trofeo Albricci, con Giancarlo Mariani che ha vinto anche la XVII edizione della Regata Nazionale Trofeo Sandro Ricci - poi vari secondi e terzi posti nelle regate che si sono disputate a Marsala, Andora, Jesolo, Desenzano del Garda, Venezia e Cagliari dove Giancarlo Mariani ha conquistato il terzo posto, Medaglia di Bronzo, al Campionato Italiano delle Classi Olimpiche della FIV - Federazione Italiana Vela. Insomma, questi ragazzi hanno tutti i motivi per guardare al 2025 con entusiasmo.