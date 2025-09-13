Liberi nel vento, oggi la consegna del riconoscimento ’Vela per tutti’

Con una lettera al sindaco Valerio Vesprini e all’amministratore del San Giorgio Marina Giovanni Lanciotti, il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre comunica che alle 15,30 di oggi, sarà alla base nautica della Liberi nel Vento per consegnare alla città la vela Fiv "la vela per tutti" come riconoscimento a chi da tantissimi anni è punto di riferimento per l’attività della Vela Para Sailing. Ettorre elogia Liberi nel Vento "che da sempre si impegna nella promozione della vela e dei suoi valori". Il sindaco Vesprini esprime soddisfazione per il riconoscimento e ringrazia il presidente della Liberi nel vento Daniele Malavolta, gli associati, i volontari e le aziende sostenitrici. Per Lanciotti, Per Giovanni Lanciotti "il riconoscimento arriva in città grazie al fantastico impegno della ‘Liberi nel Vento’. Tra l’altro si è da poco conclusa un’altra rilevante manifestazione, la Coppa dei Campioni – Decima Zona Fiv – e nel fine settimana la base nautica sarà a disposizione della Federazione Italiana Vela per l’organizzazione di un corso di specializzazione istruttori Para Sailing". Questo pomeriggio in occasione della cerimonia lo staff della Liberi nel vento promuove alla base nautica un incontro per parlare dei primi 23 anni di attività.