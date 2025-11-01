Marche, sos liste d'attesa

Marche, sos liste d'attesa
1 nov 2025
SILVIO SEBASTIANI
Cronaca
Liberi nel vento, pienone di progetti per l’associazione

Dalle lezioni per educare al rispetto dell’ambiente agli eventi più inclusivi.

Giancarlo Mariani e Giorgio Curzi che parteciperanno al Campionato Italiano delle Classi Olimpiche a Palermo

Un finale di stagione, è proprio il caso di dirlo, a gonfie vele per la Liberi nel Vento. E allora un augurio di buon vento a Giancarlo Mariani e Giorgio Curzi che parteciperanno al Campionato Italiano delle Classi Olimpiche a Palermo. Attività promozionale dello sport della vela per tutti, iniziative con gli studenti, corsi di aggiornamento istruttori, allenamenti e partecipazione alle manifestazioni sportive. Alla base nautica Liberi nel Vento c’è stato e c’è molto movimento in questa stagione sportiva 2025 che non sembra mai voglia finire. Grazie alla fantastica base nautica che nel corso degli anni è stata realizzata, ampliata ed è sempre in aggiornamento nel mese di ottobre si sono svolte tantissime iniziative, tra cui il progetto Velando, quello chiamato Navigare insieme: l’Italia senza barriere, oltre a Insieme a vela 2, ovvero le lezioni per sensibilizzare gli studenti sul rispetto dell’ambiente.

Dal punto di vista agonistico, oltre alla partecipazione di Giancarlo Mariani al Campionato del mondo della classe 2.4mr a malcesine sul Lago di Garda, ben due equipaggi sono partiti alla volta di Palermo per difendere i colori della Liberi nel Vento nell’importantissimo evento della Federazione italiana vela: il campionato italiano delle classi olimpiche. Una realtà, quella di Liberi nel Vento, che può andare a testa alta per la sua nobile attività.

