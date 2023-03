’Liberi nel vento’, ritorno in mare nella stagione sportiva 2023

Sono tornati in mare gli atleti della Liberi nel Vento in vista della stagione sportiva 2023. Una bella giornata con la presentazione, alla base nautica presente all’interno del Porto Turistico, della donazione da parte di Graziella Ciriaci, del Salumificio Ciriaci, di un gommone Marlin con motore marino Selva e di un carrello stradale. Alla presentazioe sono intervenuti il direttore del Marina Pietro Foddis, il comandante della Capitaneria di Porto, i sindaci di Porto San Giorgio e Fermo , il consigliere regionale Marco Marinangeli, il consigliere della L.N.I., il presidente del Comitato Paralimpico della Regione , il coordinatore Ambito Territoriale XIX, il presidente della Fondazione Carifermo, Gloria Capriotti di Sace Components. Tanta la gente presente per ringraziare la signora Ciriaci e suo figlio Paolo per aver deciso di sostenere le finalità associative con questa importante donazione. Un momento in cui è stata presentata la stagione 2023 che vedrà la Liberi nel Vento organizzare a metà giugno la Regata Nazionale Hansa 303 Trofeo Marina di Porto San Giorgio, a metà luglio la XIV edizione della Regata Nazionale 2.4mR Trofeo Sandro Ricci Hansa 303 Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda.