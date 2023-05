’Liberi nel Vento’ sul podio

Positiva trasferta in Toscana per Luna e Giovanni Di Biagio, portacolori della ’Liberi nel Vento’, che conquistano il secondo posto alla regata della classe Hansa 303 all’interno della manifestazione velica organizzata da diversi circoli nautici livornesi in collaborazione con la Marina Militare, la Settimana Velica Internazionale Città di Livorno, con più di 300 imbarcazioni in rappresentanza di 12 classi veliche. Con due secondi posti nella prima giornata di regate, il secondo giorno non si è regatato per maltempo, Luna e Giovanni si aggiudicano il podio dietro l’equipaggio di Chiavari e avanti Lo Biundo Carlo di Palermo: "Partecipare alla Settimana Velica Internazionale di Livorno è stata un’esperienza fantastica. Non ci sono parole per descrivere l’emozione che abbiamo provato alla Cerimonia delle Premiazioni. È bello essere… Liberi nel Vento!!! – dice Giovanni Di Biagio –. Grazie allo staff della Lega Navale di Chiavari per l’assistenza della barca Hansa 303". Ora occhi puntati sulla prossima Regata Nazionale 2.4mR Trofeo Città di Jesolo, dal 12 al 14 maggio, dove ’Liberi nel Vento’ sarà chiamato a difendere il primo posto conquistato nel 2022 da Giancarlo Mariani. A Jesolo ’Liberi nel Vento’ sarà presente con tre imbarcazioni.