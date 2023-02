"In attesa di riprendere l’attività sportiva abbiamo avuto la fortuna di lasciarci trasportare in una affascinante veleggiata culturale accompagnati dalle collaboratrici del Sistema Museale di Fermo" lo afferma Daniele Malavolta presidente dell’Associazione “Liberi nel Vento”, i cui atleti e volontari hanno partecipato ad un’iniziativa promossa dalle collaboratrici del sistema musale di Fermo. Accolti nella stanza delle stampe da Vissia Lucarelli, Cristiana Iommi e Cecilia Giacinti ai partecipanti è stata illustrata la storia di pubblicazioni del 1500 e 1600 custodite nella biblioteca civica Romolo Spezioli. Testi in cui sono riportate mappe antiche, importanti informazioni per la navigazione a vela di tanti anni fa. Sono state illustrate anche preziose mappe del Mare Adriatico, del Mediterraneo fino all’Atlantico. Un viaggio nel tempo anche grazie alla presentazione della preziosa “Lettera di Cristoforo Colombo” sul viaggio alla scoperta delle Americhe. Una passeggiata culturale che dalla Biblioteca si è poi spostata nella Sala del Mappamondo: "Vissia, che ci ha proposto questo interessante iniziativa, insieme a Cristiana e Cecilia – dice Daniele Malavolta - ci hanno accompagnato in questo viaggio culturale tra volumi antichi che trattano di vela e di viaggi".