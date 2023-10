"Libri a 180° da non perdere a Sant'Elpidio a Mare: Parola di Natasha Stefanenko"

Una travolgente e frizzante Natasha Stefanenko, autrice del libro ‘Un ritorno nella città senza nome’ (Mondadori) e oramai elpidiense d’adozione, (risiede in città da trent’anni) ha animato la presentazione della edizione 2023 di ’Libri a 180 gradi’ in programma da venerdì a domenica, di cui sarà ospite nella serata di sabato (ore 21,30). Una rassegna fatta di presentazioni, tavole rotonde e incontri in cui gli ospiti che saliranno sul palco del teatro Cicconi converseranno con Giulia Ciarapica, direttrice artistica del festival giunto alla quinta edizione, promosso da Comune e Amat.

Ogni serata, avrà inizio alle ore 21, con una introduzione musicale The unconventional affair. Book stories tunes, a cura di Andrea Gasparrini. Venerdì, alle 21.30, si parla di ‘Infanzia, adolescenza e solitudine’ con le autrici Eleonora Caruso con ‘Doveva essere il nostro momento’ (Mondadori), Valeria Gargiullo con ‘Mai stati innocenti’ (Salani), Nicolas Cantoro e Natasha Diomedi, influencer presenti su Instagram come @todomundoebom.

Sabato, alle 21,30 sarà la volta della Stefanenko che presenta il suo libro "con cui ho voluto condividere il mio vissuto e far conoscere meglio il popolo russo che, spesso, non è abbastanza conosciuto. E’ un romanzo, di agevole lettura in cui ho inserito tanti racconti che riguardano particolari periodi storici della Russia".

Nella stessa serata, sarà assegnato il ‘Premio Libri a 180 gradi’ promosso in collaborazione con il gruppo di lettura e la biblioteca comunale. Vincitore è il giovanissimo autore sardo Matteo Porru con ‘Il dolore crea l’inverno’ (Garzanti). Domenica, si parla di criminalità così come viene vissuta attraverso la seguitissima serie ‘Mare Fuori’, con lo sceneggiatore e co-ideatore, Michele Zatta con il suo romanzo ‘Forse è un altro (Arkadia) e il candidato al Premio Strega, Vincenzo Ferrera che interpreta Beppe Romano nella serie. L’Ingresso è libero a tutte e tre le serate in programma.

m.c.