Libri e spettacoli. Tutte le iniziative

Tanti appuntamenti in rosa nell’entroterra Fermano per celebrare la giornata internazionale della Donna. Tanti modi differenti per offrire una opportunità culturali e di riflessione per riscoprire i valori, i lati di forza e le fragilità femminili nella società di oggi. E’ questo il sunto dei tanti incontri organizzati. A Falerone sabato 8 marzo alle 21 nel salone comunale del centro storico ‘Serata in Rosa. La poesia incontra la musica’, per l’occasione saranno lette e interpretate alcuni celebri componimenti delle poetesse del Novecento, ad arricchire la serata le musiche di Loredana Totò. A Magliano di Tenna sabato 8 marzo alle 17 nei locali del torrione medioevale del centro storico sarà inaugurata la mostra ‘Arte al Femminile’ che resterà aperta al pubblico fino al 30 aprile. Nei locali del torrione saranno esposte le opere delle artiste: Daniela Cellamare; Maria Mikulska; Mimmi Monti; Isabella Seralio e Maria Venezia. Alla cerimonia di inaugurazione presenzieranno il sindaco Pietro Cesetti, il presidente della Commissione pari opportunità Maria Lina Vitturini. A Rapagnano domenica 9 marzo alle 18 al Teatro Emiliani si terrà un evento culturale che ospiterà la presentazione dell’ultimo libro di Elisabetta Pieragostini dal titolo ‘Nate due Volte’ che sarà interpretato e drammatizzato da dal gruppo ‘Tali Offina Teatro’ e accompagnato da alcuni intermezzi musicali. A Monte Vidon Corrado domenica 9 marzo alle 17 nel Teatro comunale, incontro con Lucia Tancredi, scrittrice e anima instancabile della cultura marchigiana, fondatrice della rivista ‘EV’ e voce autorevole nella letteratura al femminile. A.C.