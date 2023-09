Libri e tradizioni nel fine settimana

Tra cultura, tradizione popolare e sport, fine settimana da vivere a Monte San Pietrangeli. L’Amministrazione ha organizzato una serie di incontri con gli autori dal titolo ‘Monte San Pietrangeli nei libri’, che si terranno al centro polivalente ‘San Giovanni’ in piazza Umberto I. Dopo la presentazione del volume ‘Romolo Murri. Cristiano nella storia’ di Paolo Petruzzi, oggi alle 18,30 ci sarà la presentazione del libro ‘Giuseppe Tentella: maestro di scuola e di vita’ del giornalista Zeno (Nazzareno) Tentella. Il libro ripercorre le fasi salienti della vita del maestro tanto amato a Monte San Pietrangeli e Rapagnano: dalla guerra all’insegnamento, dalla passione per gli scacchi a quella per le lingue straniere. Ma si sfiorano altri personaggi come il padre di Giuseppe morto durante il primo conflitto mondiale e la moglie Giulia Iervicella compagna di una vita. Il fine settimana sarà comunque molto vivo: doman festeggiamenti i onore della Madonna del Buoncuore: alle 7,30 di fronte alla chiesa si terrà una pedalata cicloturistica Csi su un percorso circa 30 chilometri (info 339-2620660). Alle 9,30 gara di bocce alle 17, santa messa e gonfiabili per i più piccoli.

a. c.