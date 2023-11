Libri, ma anche musica e teatro per lottare contro la violenza sulle donne

Domani, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne che quest’anno è più sentita di sempre alla Sala ‘Gigli’ (ore 21,15, ingresso libero), la Lilt ha organizzato un evento speciale che vedrà la partecipazione di un’ospite anch’essa speciale, Samuela Baiocco che, con il suo libro ‘Come araba fenice’, sarà al centro di una interessante serata dedicata alla ‘prevenzione per l’anima’ in cui si alterneranno dialoghi, letture e musica. Al ‘Cicconi’ di Sant’Elpidio a Mare (ore 21,15), invece, l’Associazione Artisti + Artisti Aps, porta in scena ‘Non una di più, non una di meno’, racconti di donne tra musica e parole, con la partecipazione di Francesco Marconi e Irida Nasic, modera l’incontro Elisabetta Pieragostini Biglietti: 10 euro.