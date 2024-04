’LibroVivo’, focus sugli inbook

Promossa all’interno dell’iniziativa ‘Libro Vivo’, la mostra-mercato del libro per bambini e ragazzi, dedicata quest’anno all’accessibilità e all’inclusione, con una novità. Si tratta di un corso di formazione intitolato ‘Gli inbook e i libri in simboli’. Un progetto ideato per agevolare la lettura a tutti i livelli. Il corso è organizzato e gestito dalla Fondazione Arca (Autismo Relazioni Cultura e Arte), in collaborazione con la biblioteca comunale intitolata a Monsignor Germano Liberati, e al Comune di Montegiorgio. Il corso si terrà il 18 e 19 aprile, con prenotazione obbligatoria, entro e non oltre il 15 aprile negli uffici del Comune allo 0734-952066 o in biblioteca allo 0734-962609.