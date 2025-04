L’Ic ‘Gino strada’ organizza un convegno contro il bullismo

Organizzata dall’Ic ‘Gino strada’ di Monte Urano in collaborazione con i comuni di Magliano di Tenna, Monte Urano, Rapagnano e Torre San Patrizio, è stato organizzato un convegno di sensibilizzazione rivolta a genitori e giovani contro il bullismo. L’incontro dal titolo ‘Non essere spettatore sii difensore’ è stata fissato per domani 4 aprile alle 21,15 presso la bocciofila di Monte Urano, e servirà ad informare i presenti sugli episodi più frequenti di bullismo e cyber bullismo, ma soprattutto come riconoscere comportamenti sbagliati e contrastarli. All’incontro parteciperanno come relatori la dirigente scolastica Alessia Quadrini, gli agenti della polizia di stato del Cosc Marche Michele Dal Checco e Noemi Di Martino, insieme a Paolo Francalancia della polizia di Stato di Fermo. L’incontro servirà ad informare i genitori sui comportamenti spesso sottovalutati dei ragazzi che nascondono episodi di bullismo e cyber bullismo.