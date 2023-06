Liceali sul palco in Sicilia Le ’Baccanti’ convincono

Al XXVII Festival Internazionale del Teatro classico dei Giovani a Palazzolo Acreide (Siracusa), le ’Baccanti’ di Euripide messe in scena il 2 giugno dai ragazzi fermani del liceo classico Annibal Caro, ha convinto tutti, riscuotendo un grande consenso da parte del pubblico seduto assieme alle altre scuole provenienti da tutta Europa. "Questo lavoro – dice la professoressa Olimpia Tonici, docente di latino e greco – è figlio dello spirito di dedizione e serietà da parte dei miei ragazzi e sostenuto fortemente dalla dirigenza scolastica. Il progetto è stato inserito nell’alternanza scuola e lavoro offrendo così agli studenti un’esperienza artistica unica. Speriamo di poter riscuotere lo stesso entusiasmo alla replica del 14 giugno al teatro comunale di Porto San Giorgio. Inoltre siamo in contatto anche con il teatro romano di Falerone per poter replicare il 21 giugno. Tutto questo però – continua – è stato possibile realizzarlo e portarlo in scena grazie alla sapiente regia di Simone Amabili, laureato alla Sapienza di Roma in arti della Scienza dello Spettacolo che ha creato un’empatia con gli studenti adattando contaminazioni musicali moderne per dare un linguaggio più vicino a quello dei giovani ed è anche questa linfa, a parer mio, che il mondo delle tragedie classiche ha bisogno per poter sopravvivere. (Basti pensare la ’Medea borgese’ e Il Prometeo incatenato ’post-industriale’ in scena in questi giorni al Dramma Antico a Siracusa, ndr). E le ’Baccanti’ fermana ha saputo trasmettere in pieno quella modernità indirizzata dal regista: dai costumi al linguaggio. Citazione di merito agli emozionatissimi studenti del Liceo Annibal Caro che nonostante un imprevisto di scaletta li ha visti catapultarsi in scena per primi, non c’è stata alcuna sbavatura dii esibizione. Dunque, applausi a: Asia Apollonio, Elena Virgili, Chiara Sebastian, Ludovica Lattanzi, Diletta Bordon, Maddalena Pistolesi, Francesca Palma, Ottavia Anouk Notaro, Rosa Teresa Ricci, Greta Splendiani, Matilde Daminato, Paola Alfano, Elena Biondi, Irene Peroli, Marta Battistelli, Giulia Maria Rogante, Daniele Albanesi, Nicolò Luciani, Simone Formentini Tommaso Mignini, Giovanni Pompei e Matteo Talamonti.