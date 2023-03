Liceo Licini Preziotti, in 108 scelgono l’arte

Il talento dei giovani si coltiva al liceo artistico Licini Preziotti. Sono 108 gli studenti che hanno scelto l’arte e la creatività per il loro prossimo indirizzo di studi, cresce la scuola che a Porto San Giorgio raddoppia le sezioni per le prime classi e a Fermo ha una prima in più, con l’appassionante indirizzo audiovisivo multimediale. Soddisfatta la dirigente, Anna Maria Bernardini, che spiega come con il nuovo indirizzo si sia potenziato il percorso di digitalizzazione dei laboratori, proprio per formare gli studenti alle professioni del futuro, anche in campo artistico. Una formula che è piaciuta e che ha visto la scuola aumentare di 8 iscritti rispetto all’anno precedente, in una situazione che invece vede i licei artistici italiani in calo generalizzato: "La comunicazione via internet ha oggi una grande importanza, la realizzazione di video e di messaggi promozionali è ormai imprescindibile per le aziende ma si sta affermando anche nel mondo dell’arte. Da qui la nostra volontà di avviare questo nuovo corso che si focalizza sui linguaggi del mondo dell’immagine, della fotografia, del video, del montaggio e, appunto, della comunicazione interattiva multimediale". Sempre attivi e ormai consolidati gli indirizzi per le arti figurative, architettura e ambiente, scenografia, design e grafica, con i laboratori ben attrezzati e i docenti motivati e entusiasti, molti dei quali artisti affermati e talentuosi. "Abbiamo continui incontri anche con ex allievi che si sono fatti strada nel mondo delle arti e non solo", conclude la dirigente.