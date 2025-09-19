Lido e Casabianca: una due giorni per scoprire la gioia dello Yoga

Si chiama Ora Festival yoga e benessere la manifestazione organizzata dall’associazione AnimalidaPasto, con tante realtà locali, maestri di yoga, esperti di arti orientali. Il luogo è Lido di Fermo e Casabianca, Nadia Pilato è la presidente dell’associazione, con Francesca Luciani e Lorella Isidori spiega: "Saranno due giorni dedicati allo yoga, al benessere e alle discipline olistiche, su quattro aree diverse, due accessibili con un braccialetto da acquistare, le altre libere. Due sono le aree di pratica sulla spiaggia dove è stato allestito un palco, si susseguiranno 16 classi di yoga diverse, ciascuna di un diverso stile, per offrire a chi non ha mai praticato prima tutto un ventaglio di possibilità tra cui scegliere. E poi ci sarà musica come medicina, bagni di suono, cerchi di tamburi, bagni di gong… Allestita anche un’area sul prato sotto una tenda con 18 conferenze e workshop con esperti". Sarà un angolo di ascolto, con esperti e maestri che dedicano la loro vita alla divulgazione della filosofia: "In tanti hanno deciso di partecipare al festival per condividere quello che hanno imparato. Si parlerà di Ayurveda, sacro femminile, energia, subconscio, sanscrito, meditazione, sarà momento di ascolto e le persone saranno sedute sui tappeti". Le zone ad accesso libero sono il bazar, con venditori e artigiani che anche si occupano di olistica, un mercatino messo insieme in maniera non casuale, e poi una zona trattamento da esplorare con operatori olistici che offriranno esperienze di massaggi, trattamenti, lettura tema natale, tarocchi e costellazioni famigliari. L’apertura del festival con un grande maestro che proporrà una meditazione per la pace, aperta a tutti, a partire dalle 8 e 30. Ad accesso libero anche la serata musicale con musica indiana dal vivo, la festa delle polveri colorate per festeggiare la vita con gioia e la notte con il dj set direttamente dal Bababoom. Domenica sera si chiude con un maestro Ayurveda, per un momento di condivisione e di ringraziamento. Gli assessori Ciarrocchi e Torresi hanno aiutato nell’organizzazione dell’evento: "Abbiamo colto la passione e la voglia di stupirci degli organizzatori, un festival che si tiene tra l’altro in un momento fuori stagione, a settembre, con momenti molto particolari, per permettere a chi è rimasto di avvicinarsi a queste pratiche e con curiosità entrare in un modo che potrò apprezzare". L’assessore alla cultura Micol Lanzidei spiega che è bellissimo che Fermo "sia palcoscenico di un festival di questo tipo, il benessere è qualcosa su cui abbiamo lavorato tanto in questi anni, tanta gratitudine per un’avventura che avvicina alla cultura orientale. Il valore aggiunto è l’aggregazione su tante piccole realtà che ci sono su questo tema i n città". Almeno 80 le persone che si impegnano per un festival che è un’esperienza viva, tra l’hotel Royal e il Sombrero, per un respiro che arriva lontano.

Angelica Malvatani