"Lido Tre Archi Bloccheremo le strade"

"Ci sono volute le pistole, dopo sei anni di appelli, per far uscire dal torpore il consigliere regionale Fabrizio Cesetti. Basta chiacchiere, Confabitare si farà promotrice di un’iniziativa che vuole coinvolgere i tre comuni della costa, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio e Fermo, per cercare una risposta coordinata ad un problema che è di tutti". A parlare è Renzo Paccapelo di Confabitare Fermo, che critica l’immobilismo della politica e annuncia iniziative forti come il blocco delle strade: "Lido Tre Archi e i delinquenti che la popolano gestiscono il traffico di droga, di furti, di scippi e rapine oltre a incendiare la movida estiva, che è un problema che sta contagiando tutto il territorio. Confabitare ha chiesto e torna a chiedere con forza un presidio delle forze dell’ordine fisso, da subito con un camper, e un protocollo sulla sicurezza che contempli anche un effettivo e reale controllo di vicinato al quale i tre comuni, alla luce di quanto sta emergendo sulla costa, non possono e non devono tirarsi indietro. Siamo pronti a dare battaglia su un tema così delicato e così importante per le famiglie come quello della sicurezza e della riqualificazione urbana. Ora aspettiamo al varco anche i politici opportunisti, sempre pronti a mettere il cappello sulle battaglie degli altri. Dove sono stati tutti questi anni? E basta con i tavoli e i comitati sull’ordine e la sicurezza che fino ad oggi non hanno garantito né l’ordine né la sicurezza, ma solo comode scappatoie dalla cruda realtà. Se i residenti saranno traditi ancora una volta siamo pronti a mettere in atto iniziative di protesta clamorose per far intervenire direttamente il ministero degli Interni".