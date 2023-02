Lido Tre Archi, il comitato all’attacco: "Qui rimane un caos"

"Quello che si è creato a Lido Tre Archi è un sistema che somiglia molto quello delle associazioni di stampo mafioso, pertanto chiediamo al prefetto di far partecipare alle riunioni sull’ordine pubblico e la sicurezza anche i comitati, le associazioni dei residenti e dei proprietari immobiliari". Entra a gamba tesa l’avvocato Silvia Jommi, di Omnia Casa, che ieri ha fatto il punto sulla situazione del quartiere insieme al presidente del Comitato residenti Lido Tre Archi Gabriele Voltatarni, Renzo Paccapelo di Confabitare Fermo, Renzo Interlenghi capogruppo di Fermo Capoluogo e Stefano Fortuna capogruppo del M5S. "Sono 15 anni che amministro palazzine – spiega l’avvocato Jommi – e il quartiere è diventato un covo di delinquenti che si danno il cambio. Non sono certo 10 o 15 soggetti come ci vogliono farci credere. Se vengono occupati determinati appartamenti è perché ci sono segnalazioni dei residenti. Arriva la questura che libera un immobile e dopo poche ore viene nuovamente occupato. Appare evidente che per poche decine di euro c’è chi segnala gli appartamenti da occupare. La donna che è stata sbranata dai cani ha il suo appartamento che è stato completamente svuotato dai malviventi del posto. Personalmente ricevo settimanalmente minacce di morte. Occorre muoversi in un’altra maniera". Voltattorni insiste invece sul problema delle persone agli arresti domiciliari e dei cani pericolosi: "Adesso ne abbiamo circa 30 ma abbiamo avuto anche punte di 50. Gira voce che per mantenere ai domiciliari persone nel quartiere esista un vero e proprio listino. Riguardo alle aggressioni dei cani sono anni che abbiamo denunciato la loro pericolosa presenza, ma non è stato fatto nulla. Stiamo valutando una denuncia per omissione di atti d’ufficio".