Lido Tre Archi: scappano all'alt della polizia, uno dei due aveva un coltello

Fermo, 10 gennaio 2024 - Quando hanno visto quei due nordafricani aggirarsi per le vie di Lido Tre Archi con fare sospetto, hanno deciso di effettuare un controllo, ma all’alt della polizia entrambi, invece di fermarsi, hanno iniziato a scappare a piedi.

E’ iniziato così un inseguimento che ha permesso di raggiungere i due fuggitivi e a bloccarli, sorprendendone uno in possesso di un coltello. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Lido Tre Archi durante un’attività controllo da parte degli agenti della squadra volanti.

Erano da poco passate le 13 quando gli uomini della questura hanno notato i due giovani: quindi l’alt, la fuga, l’inseguimento sotto gli occhi dei residenti ed infine il fermo.

Durante la perquisizione personale, uno dei due, un tunisino, è stato trovato di in possesso di un coltello del tipo proibito. Il giovane è stato portato negli uffici della questura per essere foto segnalato e poi denunciato per porto abusivo di arma bianca e resistenza a pubblico ufficiale.