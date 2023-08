Lido Tre Archi riparte dai cantieri "Troppo lenti? Non dipende da noi"

di Angelica Malvatani

Le sorti della costa nord di Fermo e la sanità sono i temi caldi di questa estate che non potevano non finire anche sui banchi del Consiglio comunale. Prima della discussione, è stato ratificato l’ingresso tra i consiglieri del rappresentante degli stranieri, Alhagie Fofana, a portare avanti le istanze di chi non è nato a Fermo ma qui ha scelto di vivere. Si è parlato poi del futuro della costa cittadina, con l’interrogazione del consigliere del Partito democratico, Paolo Nicolai, a chiedere tempi e modalità di un progetto, quello per Lido Tre Archi, che sta accumulando ritardi.

Il sindaco Paolo Calcinaro ha sottolineato che a pesare sui cantieri sono state le incertezze di questi anni, su tutte il rincaro delle materie prime, ma che i lavori hanno ripreso con celerità: "Siamo partiti con le telecamere e la nuova illuminazione – ha spiegato Calcinaro – poi è arrivato lo skatepark, la pista ciclabile e gli asfalti. È stato terminato anche l’ambulatorio verso il centro sociale e la pista di pattinaggio". Da terminare il campetto di calcio che proprio in Consiglio ha avuto un ulteriore cifra da mettere a bilancio. Le idee per il quartiere secondo il sindaco non finiscono qui, ci saranno servizi, controlli dei vigili urbani, maggiore cura del verde che nei mesi scorsi è parso un po’ trascurato. Un rilancio che per il primo cittadino riguarda anche Casabianca, con il prossimo Iti urbano, finanziamento europeo di 5 milioni, si progetterà un nuovo ingresso per Casabianca e soluzioni alle problematiche più urgenti. Dalla costa ai servizi sanitari, la minoranza, primo firmatario sempre Nicolai con Vallasciani, Malvatani, Morroni e Interlenghi, ha proposto un Consiglio comunale aperto per ragionare della riforma sanitaria: "Abbiamo chiesto una discussione aperta per far capire che il territorio ha bisogno di riferimenti, di un dibattito serio, di un capoluogo protagonista dei processi su temi così importanti. Rimane la nostra forte contrarietà a questa riforma sgangherata e pericolosa per Fermo".

Un ordine del giorno poi approvato col supporto di un emendamento presentato da Manolo Bagalini, del gruppo ‘La città che vogliamo’, sottoscritto da Massimo Tramannoni, Luigi Acito, Massimo Ferroni e Alessandro Bargoni. Bagalini ha sottolineato l’importanza di un confronto aperto e sereno, partendo da un documento che sarà redatto dalla quarta commissione e che sarà il punto di partenza della discussione in consiglio: "Nella sua compattezza, la maggioranza dell’amministrazione comunale ha dimostrato che su argomenti rilevanti e fondamentali quale la sanità, non si tira indietro aprendo anzi alla minoranza attraverso il dialogo e ogni forma di condivisione e collaborazione funzionali al miglioramento del bene del singolo cittadino e della collettività".