Ligabue e Pende boom: "Superati i 700 visitatori nel ponte dell’Immacolata"

Un successo annunciato, hanno suscitato da subito un alto interesse di pubblico le mostre che Fermo dedica a due grandi pittori del Novecento: Antonio Ligabue e Giuseppe Pende. "Spiriti selvaggi. Antonio Ligabue e l’eterna caccia" e "Giuseppe Pende. Realtà, sogno e visione" sono le due esposizione inaugurate lo scorso 5 dicembre a Palazzo dei Priori, che hanno già registrato oltre 700 visitatori nel ponte dell’Immacolata, ben oltre il doppio rispetto allo scorso anno nello stesso periodo. Come ha spiegato il curatore Vittorio Sgarbi: "Ligabue e Pende li troviamo a Fermo, l’uno a fianco dell’altro, vicini e distanti, a rappresentare la necessità dell’espressione artistica che, forse, è in ciascuno di noi". Un dato significativo, a dimostrazione dell’importanza di continuare nella produzione di eventi di spessore e alto valore artistico. Nelle sale di Palazzo dei Priori, oltre 80 opere presentano i due geniali artisti. Grande l’emozione del sindaco Paolo Calcinaro che commenta l’aumento dei visitatori rispetto allo scorso anno e la necessitò di pontare sempre di più sulla vocazione di Fermo come città di cultura. La mostra di Antonio Ligabue, curata da Vittorio Sgarbi e Marzio Dall’Acqua, propone oltre 40 opere, di cui il quadro immagine della mostra ("Vedova nera") che non è esposto dal 2015 e due inedite ("Volpino" e "Aratura con buoi"). Altrettante opere presentano l’arte di Giuseppe Pende, pittore sospeso tra innovazione e tradizione, spesso in fuga verso l’immaginario. La mostra è curata da Vittorio Sgarbi. Ai Musei di Fermo è arrivata, inoltre, una novità, la Card Residenti Città di Fermo. Permette l’accesso a tutti i musei e mostre temporanee del polo museale della Città di Fermo con ingresso illimitato e lo sconto del 10 per cento su bookshop e visite guidate. Della validità di un anno, ha il costo intero di 8 euro e ridotto di 5 euro (età 1425 anni, soci FAI, Touring, Italia Nostra). La Card Residenti è disponibile in tutte le biglietterie del circuito museale e può diventare anche un gradevole regalo di Natale. In questi giorni sono state vendute circa già una cinquantina di Card. "Siamo veramente molto felici di questi primi numeri che attestano il gradimento per un evento culturale che ha subito riscosso apprezzamento, sottolinea l’assessore alla Cultura Micol Lanzidei, i presupposti si erano già visti nel giorno dell’inaugurazione. Siamo solo all’inizio e questi scrigni di bellezza potranno essere ammirati fino a maggio".