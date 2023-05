Lignite: "Speriamo che qui ci sia una nuova generazione di volontari"

Ci si sente sempre al sicuro quando c’è una divisa rossa, una tradizione infinita di solidarietà e di soccorso, di presenza sui luoghi dell’emergenza quella della Croce rossa, ovunque serva. Una storia che ha riempito il centro storico della città per le olimpiadi della solidarietà, la tappa fermana ha avuto il coordinamento del Comitato di Fermo, presieduto da Ludovica Lignite: "La tutela della salute e la promozione dell’educazione alla salute e alla sicurezza delle persone è uno degli obiettivi che l’Associazione si è sempre posta, spiega la presidente Lignite, In questo ambito si collocano le Olimpiadi di Primo Soccorso per Studenti, il progetto nazionale ha lo scopo di diffondere la cultura del soccorso all’interno degli istituti scolastici. Per noi è stata l’occasione per tornare nelle scuole, per incontrare e formare i ragazzi alla cultura della sicurezza e della solidarietà. Speriamo di lasciare semi di generosità e che tra loro ci sia una nuova generazione di volontari di cui abbiamo oggi grande bisogno". Le scuole che hanno aderito, dopo un primo momento formativo sia teorico che pratico, si sono sfidate cimentandosi in azioni di primo soccorso, in diversi luoghi della città, dalle piscine romane alla sede della radio Stazione 41, ovunque c’erano scene di emergenza perfettamente simulate, con trucchi accurati e procedure da rispettare per colpire i giudici ufficiali. "Le gare sono un momento di confronto e crescita, una sana competizione ed un’occasione per vivere assieme una giornata all’insegna dei Principi della Croce Rossa, spiega ancora Ludovica Lignite, Le squadre, provenienti da diverse Istituti scolastici delle Marche si sono messe in gioco in pieno, per Fermo era presente una squadra dell’Ipsia Ricci. Hanno seguito corsi teorici e pratici molto accurati e davvero li abbiamo visti partecipi e attenti. Non sapevano quale tipo di emergenza dovessero affrontare, li abbiamo muniti di un kit per le prime necessità e anche di un pasto offerto da 180 gradi, per una giornata di impegno che per noi è valsa anche come promozione della città, grazie al comune che ci ha aperto alcuni luoghi bellissimi e a tante realtà cittadine che pure ci hanno supportato". La chiusura al convitto del Montani, con la premiazione della squadra vincitrice,