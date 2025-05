L’Iis Omnicomprensivo di Amandola vince i ‘Giochi dei due Parchi’

Negli impianti sportivi di Piandicontro si è tenuta la seconda edizione dei ‘Giochi dei due Parchi’, una sfida che ha visto fronteggiarsi gli alunni delle scuole di 4 istituti: Ic dei Sibillini di Comunanza, Iis di Amandola, Ic di Rotella e Montalto e per finire Ic del Tronto e Valfluvione che ricadono all’interno dei parchi: Parco dei Monti Sibillini e Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Gli alunni delle scuole si sono cimentati nel calcio a 8 maschile, calcio a 5 femminile, volley maschile e femminile, evento sostenuto anche della Fondazione Carisap all’interno del Bando ‘Sport e Creatività per la Scuola’ e il patrocinio degli Enti dei due parchi e le amministrazioni dei comuni. Per la classifica a squadre l’Ic dei Sibillini di Comunanza e l’Iis di Amandola hanno raggiunto l’ex equo come pure per il medagliere, ma per conteggio dei primi posti si aggiudica l’edizione del ‘Giochi dei due Parchi’ l’Iis Omnicomprensivo di Amandola.