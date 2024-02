Lilt, arriva lo screening gratuito della tiroide

Prosegue l’intensa attività di prevenzione che sta portando avanti la Lilt provinciale da parecchio tempo e, in vista del prossimo appuntamento, fissato al 2 marzo, da domani sarà possibile prenotare lo screening ecografico gratuito della tiroide da effettuare presso l’ambulatorio della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, allestito nella sede di Porto Sant’Elpidio (all’interno della Casa del Volontariato, in via del Palo). Per l’appuntamento del 2 marzo, inoltre, c’è anche una novità: in quell’occasione, infatti, ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’utilizzo del nuovo ecografo, un’apparecchiatura di ultima generazione di cui si è dotata la Lilt di Fermo con "un investimento che è stato fatto per potenziare ulteriormente i servizi offerti, in linea con quella che è la nostra mission in materia di prevenzione dei tumori" dicono i volontari che stanno portando avanti numerose iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione su tutto il territorio provinciale. Per prenotare lo screening gratuito, gli interessati possono contattare domani, dalle ore 9 fino ad esaurimento posti, il 347 4181676. Le visite saranno effettuate dal dottor Giuseppe Gismondi, radiologo dell’Ospedale ‘Murri’ di Fermo.