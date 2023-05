Lilt e ’La Fenice’ insieme Screening gratis per le donne

Continua la collaborazione fra la Lilt della provincia di Fermo e il centro diagnostico ‘La Fenice’ di Porto Sant’Elpidio nel portare avanti sedute di screening di prevenzione del tumore al seno. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 30 maggio e il 3 giugno, con uno screening completo rivolto alle lavoratrici e alle famigliari delle forze dell’ordine della provincia e ancora una volta (è la quarta iniziativa di questo tipo nata da questa collaborazione) si tratterà di un esame preventivo gratuito riservato a donne di età compresa tra i 40 e i 50 anni. Come ormai ampiamente rodato, lo screening prevede il 30 maggio una mammografia ed ecografia nella sede de ‘La Fenice’ e il 3 giugno la visita senologica presso l’ambulatorio Lilt di Porto Sant’Elpidio, effettuata dal senologo Gino Acito. In tutto saranno 9 le donne della Polizia di Stato, 6 dell’Arma dei Carabinieri, 3 della Polizia Locale, 1 ciascuno per i Vigili del fuoco e la Guardia di Finanza. Ma il duo Lilt – La Fenice continua ancora a programmare per le settimane successive ulteriore giornate di screening rivolte in generale alla popolazione femminile, cercando di smaltire la lunghissima lista d’attesa accumulata che sfiora le 150 richieste di prenotazioni.