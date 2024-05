Lilt e prevenzione. Tappa all’Urbani

Calibrare le iniziative per sensibilizzare sul tema della prevenzione in base al destinatario finale per rendere il messaggio più efficace e utile. È quello che fa la Lilt (Lega per la lotta contro i tumori) ritenendo che parlare di tumore al testicolo fosse un tema che richiedeva un diverso approccio per gli studenti. Di qui, l’idea del convegno che si è tenuto all’Urbani con l’urologo Giacomo Tucci e il giovane calciatore Federico Giaccaglia con la sua testimonianza diretta, al termine del quale gli studenti potevano iscriversi per uno screening gratuito. E l’attenzione è stata talmente alta che sono state raccolte oltre 25 prenotazioni per cui sarà necessario organizzare una seconda data per gli screening. Grande la soddisfazione della dirigente scolastica dell’Urbani, Laura D’Ignazi, del suo vice Mario Andrenacci e dei principali artefici dell’iniziativa, il vicepresidente della Lilt Fermo, Federico Costantini e il senologo, Gino Acito, sostenuti, in questo caso, dallo sponsor ‘Domus Aurea’ di Mattia Rinaldi.