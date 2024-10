Lilt per la prevenzione: "Un tumore su quattro perché mangiamo troppo ma ci muoviamo poco"

Una giornata di sport, di bellezza, di colore e di sorrisi, una domenica che rappresenta in pieno il senso della prevenzione, di quello che serve per evitare di ammalarsi. Il 20 ottobre Fermo si veste di rosa, per una camminata che spiega come il corretto stile di vita, il movimento costante, possano spesso salvarci la vita, "un tumore su quattro arriva perché mangiamo troppo e ci muoviamo troppo poco", spiega l’oncologo Gino Acito. Per questo la Lilt, che sta colorando di rosa il mese di ottobre, ha pensato ad una manifestazione sportiva che porterà camminatori e camminatrici nel cuore della città, domenica a partire dalle 8,30: "Abbiamo aperto il mese con gli incontri e le visite a Monte San Pietrangeli, spiega il vice presidente Lilt Federico Costantini, abbiamo avuto 24 donne che si sono prenotate per la visita gratuita e altrettante sono in lista d’attesa. Poi abbiamo visitato 23 ragazze di quattro società sportive e replicheremo anche sabato 19 ottobre. Domenica ci piacerebbe avere davvero tanta gente, per attraversare il cuore della città come una marea rosa".

I partecipanti, a fronte di un’offerta di 10 euro per la Lilt, avranno una zainetto, brochure informative e appunto la maglietta rosa, ci si può iscrivere il giorno stesso o si può passare per una preiscrizione in tutti i centri sociali di Fermo ma anche alla farmacia comunale, al negozio di parrucchiera di via degli Appennini, da Santarelli biancheria, al Mercatino Simpatia, alla ferramenta Morroni, da Sport Lab a Porto San Giorgio, a Portico Ovest in piazza "Alle 9,15 riceveremo la benedizione del vescovo per poi partiremo, per un percorso di circa 3 chilometri e mezzo e un’oretta di cammino. Abbiamo pensato ad un itinerario che faccia capire cosa serve per star bene ma anche possa mostrare quanto è bella Fermo, spiega l’oncologo Acito, volontario Lilt, partiremo da piazza per scendere verso corso Cefalonia, e poi via Ognissanti, Largo Valentini, via Lattanzio Firmiano, via XX Settembre fino alla torretta e poi di nuovo verso via Battisti fino alla chiesa di San Francesco dove faremo una sosta, proseguiremo poi per via Sant’Anna verso l’arco Sant’Antonio per poi risalire verso il tribunale, su via Bergamasca, di nuovo corso Cefalonia e poi verso il Duomo passando per il parco della Rimembranza. Al Girfalco faremo la foto ricordo, per una giornata che speriamo sia da incorniciare".

Madrina dell’evento Silvia Remoli che spiega: "Lo sport è anche incontro e socialità, il messaggio è che la malattia oncologia riguarda tutti, chi si ammala e chi gli sta vicino, e dunque è importante essere tutti insieme". Importante il supporto dell’Asd Valtenna, podisti e atleti che sostengono l’oncologia e che nello sport hanno trovato una nuova giovinezza, come spiega la presidente Doriana Valori. Per eventuali rinvii e informazioni c’è la pagina facebook della Lilt, per il resto basta indossare scarpe comode e partire, il rosa è il colore di tendenza per questo mese e per la vita.

Angelica Malvatani