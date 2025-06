‘Lilt per le mamme’. Effettuate 33 ecografie

Si è conclusa anche la tappa di Porto Sant’Elpidio del progetto ‘Lilt per le mamme’ con un altro importante capitolo dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione. Dopo l’incontro presso la scuola dell’infanzia ‘Sacra Famiglia’ rivolto alle mamme dei piccoli alunni, lo scorso week end sono state effettuate 33 ecografie e visite senologiche gratuite.

Un’opportunità concreta di cura e attenzione in una fase della vita spesso esclusa dai programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale, ma fondamentale per iniziare a prendersi cura di sé. Durante l’incontro le Dragonesse dell’associazione Infinitae hanno raccontato di come il Dragon Boat (sport di squadra praticato dopo l’intervento per carcinoma mammario) rappresenti una potente forma di prevenzione terziaria. Un grazie speciale alle radiologhe Paola Campanella, Maria Vittoria Paolucci e al dottor Luigi Acito che hanno reso possibili le giornate di prevenzione.

m.c.