Lilt: "Screening gratuito completo al seno"

Screening gratuito completo al seno, con mammografia, ecografia e visita senologica, per donne dai 40 ai 50 anni, questa è la nuova iniziativa proposta dalla "Lilt" in collaborazione con il comune di Porto Sant’Elpidio ed il centro diagnostico "La Fenice". Il ciclo consta di due appuntamenti: il 4 marzo presso la sede de "La Fenice" dalle 8 alle 13 per mammografie ed ecografie, eseguite con gli avanzati strumenti del centro, sinonimo di qualità ed avanguardia; l’8 marzo, invece, sarà il giorno delle visite senologiche con la presenza del dott. Luigi Acito, presso l’ambulatorio Lilt situato all’interno della Croce Verde. Un progetto concretamente attento alla salute delle donne, come spiegato dal dott. Renato Bisonni "oltre il 42% delle pazienti affette da tumori al seno appartiene alla fascia d’età che va dai 40 ai 50 anni, è importante andare a prevenire ogni rischio effettuando questi screening, stimolando anche un ragionamento su quanto contino attività simili. I due appuntamenti saranno fondamentali e di alto spessore, grazie alla partnership con La Fenice". Sanità pubblica e privata, dunque, si incontrano formando un binomio che agirà al servizio della comunità "un orgoglio partecipare e mettere a disposizione i nostri strumenti per questo progetto – sostiene il direttore generale del centro medico diagnostico Alberto Gagliardi – utilizzeremo il mammografo 3D con tomosintesi, che è uno dei migliori presenti sul mercato, ed anche per la risonanza garantiamo l’uso di un macchinario all’avanguardia per offrire un servizio professionale e di qualità".

Il coordinatore provinciale della Lilt Federico Costantini ha sottolineato anche l’unicità di questa iniziativa, ricordando che solo tre regioni in Italia promuovono screening gratuiti sotto i 50 anni. "La nostra idea – ha precisato – vuole anche essere una sollecitazione alla regione Marche a seguire lo stesso percorso di Veneto, Lombardia ed Emilia". Un monito condiviso anche dalle assessore Patrizia Canzonetta ed Emanuela Ferracuti, che oltre a ringraziare le due realtà protagoniste del progetto ne hanno rimarcato l’importanza "" la partnership tra pubblico e privato è la ciliegina sulla torta di un’iniziativa fondamentale, la nostra città si spende ancora una volta per il bene comune – dicono - l’amministrazione è sempre attenta e anche stavolta non potevamo esimerci dal dare il nostro apporto, ma i protagonisti sono la Lilt ed il centro La Fenice che meritano un grande plauso". Le prenotazioni apriranno domani mattina alle ore 9 fino ad esaurimento posti, il numero da chiamare è il 3474181676.

Nadir Tomassetti