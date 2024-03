‘L’Immacolata’ del Monti è a casa dopo il restauro

Non c’erano musei a Montegranaro ma, nel volgere di un mese o poco più, ce ne saranno due: il Museo Parrocchiale (nella chiesa dei Ss Filippo e Giacomo) su iniziativa di Arkeo e della parrocchia, che sarà inaugurato il 7 aprile e il Museo delle Tradizioni (nell’ex convento degli Agostiniani) che il Comune che conta di aprire entro maggio. Sono entrambi in centro storico e a breve distanza tra loro. Con la riconsegna della tela, restaurata, ‘L’Immacolata’ del Monti, ricollocata sull’altare della chiesa dei Ss Filippo e Giacomo, si è praticamente completato l’allestimento del Museo Parrocchiale della prioria, al quale hanno lavorato, negli ultimi anni, i volontari di Arkeo, col supporto e piena condivisione dell’attuale parroco don Andrea Bezzini e, prima di lui, di don Sandro Salvucci (oggi Monsignore). Dal 7 aprile sarà possibile vedere oltre all’ecclesia di Sant’Ugo con i suoi affreschi antichissimi e unici, anche la Prioria che, nel nostro progetto, è un complesso monumentale che può assumere un valore immenso in chiave turistica e culturale e che sarà intitolato a don Ignazio Tomassini, priore fino al 1959" dice per Arkeo, Luca Craia che, col presidente Filippo Quintili ed altri associati, ha lavorato a lungo a questa operazione culturale, contando sul supporto della Fondazione Carifermo, Inner Wheel Club di Montegranaro, gli Amici della Musica e Il Labirinto. Nella chiesa saranno presenti la Madonna con Anime Sante di Filippo Ricci; l’Immacolata con i Santi Filippo e Giacomo il Minore, appena riconsegnata e oggetto di un intervento di restauro particolarmente difficile; la Circoncisione del Barocci e il Sacello Lauretano; il Crocifisso di Santa Maria in Montaspice; il Tabernacolo di Santa Maria in Montaspice; il gruppo del perduto altare della Madonna di Lourdes e, restaurati da Arkeo, l’immagine del vespro (vesperbild) di Sant’Ugo e il blasone di Annibal Caro, unico al mondo.

m.c.