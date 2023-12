L’impegno dei volontari:: "In prima linea"

Il gruppo comunale di Protezione Civile e il Radio Club Costa Adriatica ancora una volta insieme, in questa fine anno, per tracciare un lusinghiero bilancio dell’attività del 2023 e per ritrovarsi con volontari e amministratori comunale per un momento conviviale. E’ toccato ai coordinatori Bruno De Angelis e Filippo Berdini snocciolare l’elenco dei servizi effettuati quest’anno. Oltre 2mila le ore che hanno visto impegnati i volontari in molteplici attività, a partire dagli interventi in caso di calamità che sono stati garantiti non solo nel territorio cittadino, ma anche nelle località in cui si sono verificate gravi emergenze, come nel caso dell’alluvione a Senigallia e di altre allerte meteo. La Protezione Civile comunale ha assicurato la propria presenza e supporto in occasione di eventi civili, religiosi, sportivi, anche attraverso gli operatori Safety del Radio Club. "Sono state molte le occasioni in cui è stato aperto il Coc (Centro Operativo Comunale), per le allerte meteo, ma anche per i grandi eventi che hanno richiamato in città le grandi folle e che ci hanno sempre visti impegnati in prima linea" hanno dichiarato De Angelis e Berdini. Il riferimento è stato al Carnevale, alla maxi festa del 1 Maggio che ogni anno richiama in città folle oceaniche, ma anche il Palio del Mare, fino alla novità di quest’anno, la Notte + rosa, i festeggiamenti di San Crispino, le gare ciclistiche, il Triathlon e altro ancora. A questi impegni vanno aggiunti quelli legati alla operatività della Prociv e, dunque, corsi di formazione, esercitazioni, attività nelle scuole. Al ritrovo annuale hanno partecipato l’ex sindaco Nazareno Franchellucci e il sindaco Massimiliano Ciarpella (ora capo del Gruppo Comunale di Protezione Civile), il comandante della Polizia Locale, Luigi Gattafoni e l’assessore di riferimento, Andrea Balestrieri.