L’impennata del fenomeno dopo il lockdown

Infiltrarsi nelle case delle vittime, materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini e video offensivi. E’ il bullismo elettronico, meglio conosciuto come cyberbullismo, ossia una tipologia di violenza nella quale le prepotenze vengono attuate attraverso l’utilizzo del web. Una piaga con cui tutti, chi più chi meno, chi direttamente chi indirettamente, siamo costretti a convivere da quando i social network, come Facebook, Istagram, Whatsapp e Twitter sono entrati nelle nostre vite. Un fenomeno che purtroppo continua a crescere in Italia e nel Fermano. Un fenomeno che ha visto un’ulteriore impennata anche a causa del covid e dei conseguenti lockdown e limitazioni delle uscite da casa, che hanno incrementato notevolmente l’uso del web, ma che ha continuato ad alimentarsi anche nel 2022. Nel 2021 è stata registrata una notevole impennata del numero delle vittime di cyberbullismo nella provincia di Fermo e purtroppo il 2022 è stato caratterizzato dalla stessa tendenza. Ad essere più esposta è soprattutto la fascia adolescenziale ma, ad un aumento esponenziale del fenomeno, purtroppo, si conferma la tendenza a non prendere ancora una vera e propria presa di posizione attraverso la denuncia dei cosiddetti bulli. La vittima di cyberbullismo, infatti, secondo uno studio commissionato in Italia dal Miur, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per analizzare gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 resta passiva. Su un campione di ragazzi e ragazze scelti nel Fermano tra i 9 e i 17 anni, la gran parte di loro sceglie un comportamento passivo ai rischi del web e dunque ignora il problema, sperando che si risolva da solo. Atteggiamento che sicuramente non rappresenta una soluzione e non gratifica l’autostima di quanti ogni giorno subiscono episodi di cyberbullismo. A confermare i dati ci sono i numeri della polizia postale relativi alle denunce per reati commessi a mezzo internet. Nel 2017 i reati più denunciati da parte dei minorenni nella provincia di Fermo sono stati l’ingiuria, la minaccia e la molestia, seguiti dalla diffamazione online e poi dal furto d’identità. Esiguo, rispetto al fenomeno il numero dei minori denunciati nel 2020, nel 2021 e 2022, ovvero 39, 41 e 44. Il dato che, seppur in aumento rispetto al 2016, dove attestava 31 minori denunciati, non è in alcun modo comparabile con quello del 2015, che vedeva coinvolti 64 minori denunciati. Purtroppo tra i ragazzi ha preso sempre più piede l’omertà e questo non è il modo migliore per combattere un fenomeno che colpisce maggiormente le fasce deboli. Il reato di diffusione di materiale pedopornografico è stato quello più commesso tra i giovani denunciati e ritenuti responsabili, trovando il picco massimo nel 2017, mentre nel 2022 risulta in calo anche se solo del 7%.

f. c.