L’impianto sportivo Marziali sarà intitolato a Roffo Alessandrini

Sarà intitolato a Roffo Alessandrini grande appassionato di calcio, sempre vicino ai colori rossoblu del Montegiorgio Calcio, l’impianto sportivo ‘Marziali’. La cerimonia si terrà domani 3 aprile alle 18, prima sarà scoperta la targa che ufficialmente intitolerà l’impianto, seguirà l’inaugurazione della struttura alle presenza del sindaco Michele Ortenzi e del Commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Lo storico impianto ‘Marziali’, è stato per decenni il principale campo di calcio di Montegiorgio, dove si sono scritte pagine di storia calcistica locale, negli ultimi anni ha ospitato numerose società per svolgere allenamenti e campionati fino a quando grazie anche ad un finanziamento con fondi sisma, è stato completamente risistemato. Sono stati rifatti gli spogliatoi, in grado di poter ospitare più squadre contemporaneamente, le tribune, il terreno di gioco in sintetico di ultima generazioni e la rete di recinzione. L’impianto sarà gestito dalla ‘Tignum’, settore giovanile del Montegiorgio per le sue attività, sicuramente una destinazione molto attesa dagli appassionati del paese e delle famiglie. Un impianto che nell’immaginario collettivo assume un valore speciale per i cittadini che sarà intitolato a Roffo Alessandrini, una persone che si è sempre spesa per il paese, aveva contribuito a far incontrare, formare e crescere molti giovani sportivi ricoprendo i panni di allenatore del settore giovanile della Montegiorgese, oltre ad aver ricoperto per circa 18 anni il ruolo di presidente della sezione Avis di Montegiorgio.

a.c.