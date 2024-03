L’importanza dei rapporti con i docenti

Un buon rapporto con il proprio insegnante è molto importante per lo sviluppo emotivo e cognitivo dello studente. Un docente che ti contagia con l’amore per la sua materia può lasciare il segno. La psicologia e le recenti ricerche neuroscientifiche affermano che una figura rassicurante nei confronti di un adolescente contribuisce alla costruzione di un futuro adulto sicuro e sereno. In un sondaggio pubblicato nel 2022 su Dea Scuola è emerso che gli studenti desiderano docenti che sappiano orientarli alla felicità, farli sentire accolti e liberi di esternare la propria emotività, riconoscere e valorizzare le proprie passioni, doti e inclinazioni. Un vero docente "dovrebbe valutare gli studenti anche sulla base dell’impegno e del miglioramento", come afferma la nostra prof Ercoli; dovrebbe aprire spazi di discussione, dove esplorare tematiche adolescenziali, favorire il confronto, la conoscenza reciproca, l’accettazione di idee diverse, plasmando un gruppo classe coeso e produttivo. Per Alessandro D’Avenia, scrittore italiano, una nuova classe è una ‘biblioteca di inediti’, libri da scoprire e da leggere, poichè uno studente non si comprende in un istante, ci vuole il tempo dell’approccio e una scoperta lenta di quanto in lui è custodito. Il docente che vorremmo è interessato a noi, ha la chiave per entrare nel nostro mondo e rimanerci.

Classe II C