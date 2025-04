L’importanza del gruppo scout . Accompagna i ragazzi nella crescita

A Santa Vittoria in Matenano, c’è un gruppo speciale che da cinquant’anni accompagna bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita: gli scout Agesci ‘Santa Vittoria in Matenano 1’, nato nei primi anni ’70 grazie a don Silvio Paternesi, un parroco amato e rispettato dalla comunità. Don Silvio aveva capito che lo scoutismo poteva essere un ottimo modo per educare i giovani a valori importanti come il rispetto, la solidarietà, l’amore per la natura e la scoperta di sé. Così è iniziata una lunga avventura fatta di campeggi, hike nei boschi, giochi, ma anche di momenti di riflessione e servizio verso gli altri.

Nel tempo, lo scoutismo si è radicato profondamente nel tessuto del nostro paese, diventando un punto di riferimento educativo e sociale per intere generazioni. Le attività proposte non sono mai state fini a sé stesse, ma pensate per trasmettere qualcosa di più profondo: il senso di appartenenza, la fiducia in sé e negli altri, la capacità di affrontare sfide e superare ostacoli.

Oggi il team è ancora attivo e accoglie bambini e ragazzi di ogni età, grazie all’impegno di capi scout volontari che dedicano il loro tempo per organizzare attività durante tutto l’anno. Le esperienze che si vivono sono divertenti ed educative. Si impara a collaborare, assumere responsabilità e costruire amicizie.

Il cammino scout comincia di solito intorno agli 11 anni con l’ingresso nel ‘reparto’, che nel nostro gruppo si chiama ‘Reparto Antares’. È diviso in tre squadriglie: ‘Volpi’, ‘Rondini’ e ‘Lupi’. Ogni squadriglia ha il suo urlo, una specie di motto che rappresenta il suo spirito: le Volpi gridano "Fox forever slay", le Rondini "Hi rondelles, a fly, to the adventure!" e i Lupi "Black wolf, always the best!". Ogni squadriglia è organizzata in modo preciso: in testa c’è il capo squadriglia, che porta l’alpenstock (la bandiera del gruppo), seguito dai membri più giovani fino ad arrivare al vicecapo, che chiude la fila e aiuta il capo quando serve.

Questo sistema insegna a lavorare in squadra, a rispettare i ruoli e a valorizzare le capacità di ciascuno, offrendo a tutti l’occasione di mettersi alla prova. In questi cinquant’anni, il gruppo è cambiato e cresciuto, ma la sua missione è rimasta la stessa: condurre i ragazzi in un cammino di scoperta, avventura e condivisione. Tante sono le storie vissute, le emozioni provate, i traguardi raggiunti.

In un mondo dove spesso si corre troppo e si ascolta poco, lo scoutismo ci insegna a camminare insieme, passo dopo passo, a contatto con la natura, con gli altri e con noi stessi. Essere scout non vuol dire solo fare attività all’aperto, ma diventare persone migliori, più consapevoli, più forti e pronte ad affrontare il futuro con il sorriso e il cuore aperto.

Classe III B coordinata da Flavia Giacoboni